Maria Teresa trots op kwart eeuw UNESCO-ambassadeurschap

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft vrijdag stilgestaan bij haar 25 jaar als ambassadeur van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO). Het Luxemburgse hof deelde op de website een interview met de groothertogin, waarin zij terugkijkt op haar tijd als ambassadeur.

De 66-jarige Maria Teresa zegt in het interview onder meer geen moment spijt te hebben gehad van haar kwart eeuw als ambassadeur. “Wat mij leidt is ongetwijfeld het verlangen om in contact te staan met de slachtoffers, om naar hen te luisteren. Om hun stem te laten horen”, antwoordt Maria Teresa op de vraag wat haar drijft.

De vrouw van groothertog Henri is in de afgelopen 25 jaar 315 keer in actie gekomen als ambassadeur van UNESCO. “Het bezoek dat mij het meest is bijgebleven vond plaats in 2009, in Burundi”, zegt Maria Teresa. Zij herinnert zich hoe kinderen zich aan haar vastklampten toen zij langsging in een gevangenis in Bujumbura. “Haal ons hier weg”, riepen zij volgens de groothertogin. “Ze waren tussen de 12 en 16 jaar oud. Het waren er meer dan 600!”

Op de vraag hoe Maria Teresa erin slaagt na 25 jaar nog optimistisch te zijn, antwoordt de geboren Cubaanse dat ze “van nature optimistisch is”. “Ik ben er trots op dat ik al meer dan veertig jaar Luxemburger ben en dat ik al een kwart eeuw UNESCO-ambassadeur ben. Ik dank al diegenen die mij al die jaren hebben gesteund in mijn actie.”