Maria Teresa vol vreugde na geboorte negende kleinkind

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg is dolgelukkig met de geboorte van haar nieuwste kleinkind Hélie, het tweede kind van prinses Alexandra. “Wat een vreugde voor mijn man en mijzelf om ons negende kleinkind te verwelkomen”, schrijft de moeder van de huidige groothertog Guillaume op Instagram.

Het Luxemburgse hof kondigde de geboorte van Hélie, zoon van Alexandra en haar man Nicolas, dinsdag aan. De twee verwelkomden in mei 2024 al dochter Victoire.

Het eerste kind van Alexandra en Nicolas werd geboren in Parijs. Van beide kinderen zijn nog geen beelden vrijgegeven omdat de prinses haar privéleven afschermt. Ook is niet bekend waar het jonge gezin woont.

Alexandra werd begin deze maand voor het laatst in het openbaar gezien toen groothertog Henri de troon doorgaf aan zijn zoon Guillaume.