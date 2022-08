Mariah Carey is tweede gast in podcast van Meghan

Meghan praat in de tweede aflevering van haar podcast met Mariah Carey. Het gesprek verschijnt volgende week dinsdag op Spotify, onthult de hertogin van Sussex in de eerste aflevering.

In de podcastserie Archetypes praat de echtgenote van prins Harry met wisselende gasten over steeds een ander vooroordeel of stereotype waar vrouwen mee te maken hebben. Met Mariah Carey zal ze het hebben over labels als ‘diva’.

In de dinsdag verschenen eerste aflevering heeft Meghan het met tennisster en goede vriendin Serena Williams over het woord ‘ambitieus’. Latere gasten zijn onder anderen actrice Mindy Kaling en comedian Margaret Cho.

Meghan en Harry sloten twee jaar geleden een deal met Spotify, voor naar verluidt zo’n 18 miljoen euro, om podcasts te gaan maken voor de streamingdienst. Tot dusver kwam er alleen in december 2020 een special uit. Daarin blikten onder anderen James Corden, Elton John en Tyler Perry in een audiodagboek terug op hun jaar. Harry en Meghan presenteerden die verhalen.