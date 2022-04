Marie promoot Deens eten tijdens gastronomisch event in Parijs

Prinses Marie heeft dinsdagavond Franse gastronomen kennis laten maken met de Deense keuken tijdens het evenement Mad about Denmark in Parijs. Hierin stond Denemarken als culinaire bestemming centraal.

Marie was op het evenement aanwezig in haar rol als speciale cultuurvertegenwoordiger van de Deense ambassade in Parijs. De geboren Française opende de avond met een toespraak over de vele eetervaringen die Denemarken de wereld te bieden heeft. Hiertoe behoren onder meer oesters, kersenwijn en bepaalde soorten thee, die ook tijdens het evenement geserveerd werden.

De Deense voedingsbedrijven die deelnemen aan Mad about Denmark hebben volgens het hof, dat online foto’s deelde van het event, een bijzondere werkwijze die gericht is op innovatie, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Zo hechten ze belang aan het gebruik van lokale grondstoffen, duurzame productie en het verminderen van voedselverspilling. Dat laatste is ook een zaak waar Marie zich al jarenlang voor inzet.