Marius Borg Høiby bekent schuld bij nieuwe aanklachten

03/03/2026 9:15 am

Marius Borg Høiby is aangeklaagd voor een aantal nieuwe strafbare feiten. Dat schrijft het Noorse Aftenposten. Het gaat om beschuldigingen van roekeloos gedrag en overtreding van een contactverbod. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft schuld bekend.

Høiby werd op 2 februari opgepakt, vlak voor het begin van de rechtszaak tegen hem. De stiefzoon van kroonprins Haakon staat momenteel terecht voor tientallen strafbare feiten, waaronder meerdere verkrachtingen. Høiby’s advocaat Petar Sekulic liet aan Aftenposten weten ermee in te stemmen dat de aanvullende aanklachten in de zaak worden meegenomen.

