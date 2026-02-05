Marius Borg Høiby bij proces geconfronteerd met zoekgeschiedenis

Marius Borg Høiby werd donderdag tijdens zijn proces geconfronteerd met zijn zoekgeschiedenis op internet. Het onderwerp kwam woensdag aan het einde van de zittingsdag al ter sprake, toen de aanklager hem confronteerde met het feit dat hij had gezocht naar “verkrachting” en zijn eigen naam. Høiby wordt beschuldigd van verschillende strafbare feiten, waaronder verkrachtingen.

De 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit nam donderdag het woord om een uitleg te geven. Hij stelde dat hij eerder op internet geruchten over zichzelf had gelezen dat hij een vrouw had verkracht en daarom de termen opzocht.

Uit zijn browsegeschiedenis kwam verder naar voren dat Høiby naar porno had gekeken met thema’s als verkrachting, slapen en bewusteloosheid. Høiby ontkende niet dat hij dergelijke dingen had gezien. “Ik heb veel vreemde dingen gezien”, zei Høiby volgens het Noorse persbureau NTB.

Høiby legde woensdag zijn eerste verklaring af. Hij werd ondervraagd over een vermeende verkrachting die in 2018 zou hebben plaatsgevonden in de kroonprinselijke residentie Skaugum. Høiby zou daarvan beelden hebben gemaakt. Volgens de aanklager is daarop te zien dat de vrouw buiten bewustzijn is. Het vermeende slachtoffer gaf aan dat ze dacht gedrogeerd te zijn. Høiby verklaarde in de rechtbank dat hij niet naar bed gaat met vrouwen die niet wakker zijn. Ook zei hij zich niet te herinneren dat hij de vrouw had gefilmd. Høiby ontkende verder ooit iemand gedrogeerd te hebben.