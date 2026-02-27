Marius Borg Høiby blijft langer in hechtenis

Marius Borg Høiby wordt niet vrijgelaten wanneer zijn voorlopige hechtenis maandag afloopt. Ook is het contactverbod tegen de zogenoemde Frogner-vrouw met zes maanden verlengd. Dat meldt het politiedistrict Oslo aan het Noorse persbureau NTB.

De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit werd op 2 februari in voorlopige hechtenis genomen tot 2 maart op verdenking van mishandeling, bedreiging met een mes en het schenden van een contactverbod. De nieuwe verdenkingen kwamen bovenop de 38 strafbare feiten waarvoor Høiby al terechtstaat, waaronder verkrachting. Dat proces tegen Høiby loopt momenteel bij de rechtbank in Oslo.

Het politieonderzoek naar de nieuwe verdenkingen is inmiddels afgerond. Høiby ontkent de beschuldigingen van mishandeling en bedreiging met een mes.