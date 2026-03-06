Marius Borg Høiby deed slachtoffer ‘per ongeluk’ pijn

Marius Borg Høiby heeft vrijdag in de rechtbank van Oslo berouw getoond voor het incident dat leidde tot zijn laatste arrestatie begin februari. Het was volgens hem nooit zijn bedoeling dat hij het slachtoffer, dat door Noorse media wordt aangeduid als de Frogner-vrouw, pijn deed. “Het was een ongeluk”, sprak de zoon van kroonprinses Mette-Marit.

De twee hadden vlak voor het begin van het proces ruzie gekregen toen ze elkaar in het geheim troffen en dat escaleerde snel. “Ik werd heel boos en verdrietig en ik heb geschreeuwd. Ik noemde haar ‘ontrouw rotwijf’. Ze opende de deur om te vertrekken; ik rende ernaartoe en greep het handvat. Toen werd ze tussen de deur en mij ingeklemd”, verklaarde Høiby. Volgens hem was dat niet gewelddadig bedoeld. “Het was een ongeluk, het was niet de bedoeling dat ze pijn zou krijgen.”

Høiby bevestigde dat hij daarna een mes uit de keuken pakte en dreigde zichzelf iets aan te doen. “Dat mes was nooit op haar gericht of tegen haar gebruikt”, verduidelijkte hij.

De zoon van Mette-Marit smeekte de vrouw daarna om niet weg te gaan en niet de politie te bellen. Dat deed ze toch. Het leidde ertoe dat Høiby opnieuw werd opgepakt. Vanwege een contactverbod had hij haar eigenlijk niet mogen zien.