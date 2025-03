Marius Borg Høiby doet aangifte tegen beschuldiger

Marius Borg Høiby, de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon, heeft aangifte gedaan tegen een vrouw die hem beschuldigde van scooterdiefstal. Hij beticht haar van het doen van een valse aangifte, zegt de advocaat van Høiby tegen de Noorse zender TV 2.

De vrouw deed in augustus aangifte tegen Høiby, kort nadat hij was beschuldigd van het mishandelen van zijn toenmalige vriendin. De bewuste vrouw, volgens TV 2 een tv-persoonlijkheid, stelde toen dat de zoon van kroonprinses Mette-Marit haar scooter in 2023 zou repareren maar het voertuig nooit had teruggebracht.

De aangifte werd een maand later geseponeerd omdat er geen bewijs voor een strafbaar feit werd gevonden. De politie noemde het opvallend dat de beschuldiging samenviel met het moment dat Høiby in het nieuws kwam en dat de vrouw ook “weinig interesse” toonde om de scooter op te halen. Het voertuig stond geparkeerd bij de woning van Høiby.

“We zijn van mening dat er, op basis van de informatie in de zaak, reden is om te stellen dat de vrouw een valse beschuldiging tegen Høiby heeft ingediend. We willen dat hiertegen wordt opgetreden”, zegt Høiby’s advocaat.

Høiby wordt nog wel verdacht van het mishandelen van drie ex-vriendinnen. Ook wordt hij verdacht van meerdere verkrachtingen.