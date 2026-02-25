Marius Borg Høiby: ex-vriendin mogelijk wel eens een klap gegeven

Marius Borg Høiby heeft zijn ex-vriendin Nora Haukland “mogelijk” wel eens een klap gegeven. Dat verklaarde de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit in de rechtbank van Oslo. Høiby werd woensdag in de zaak tegen hem ondervraagd over de relatie met Haukland, die op eerdere zittingsdagen vertelde over verschillende incidenten met fysiek en psychisch geweld.

Høiby wordt in zijn proces onder meer beschuldigd van mishandeling van zijn ex-vriendin. Haukland verklaarde eerder dat Høiby haar bij haar keel zou hebben gegrepen. “Ik kan me niet herinneren dat ik haar tegen een muur heb geduwd of dat ik haar bij de keel heb gegrepen”, zei Høiby woensdag. De 29-jarige Høiby vertelde dat hij en zijn ex-vriendin vaak ruzie hadden en dat zij ook erg agressief kon zijn. Hij beweerde dat zij hem vaak sloeg. Høiby gaf toe dat hij ook heel boos kon worden en zei dat hij haar misschien “op een gegeven moment een klap heeft gegeven”.

Tijdens de behandeling van het proces werden verschillende incidenten tijdens de relatie van Høiby en de Noorse influencer Haukland besproken. Haukland heeft verklaard dat Høiby haar met gebalde vuist heeft geslagen en geschopt toen ze op de grond lag, maar dat weersprak Høiby. “Ik weet dat ik in mijn hele leven nog nooit iemand met gebalde vuist heb geslagen. Ik heb haar nooit geschopt terwijl ze op de grond lag”, zei hij.

Het proces tegen Høiby, die wordt verdacht van tientallen strafbare feiten, ging begin februari van start. Eerder kwamen al meerdere vrouwen aan het woord die hem beschuldigen van verkrachting.