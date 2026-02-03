Marius Borg Høiby gearriveerd in rechtbank Oslo voor proces

Marius Borg Høiby is dinsdagochtend gearriveerd in de rechtbank in Oslo. Het proces is daarmee begonnen. De 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit wordt beschuldigd van 38 strafbare feiten, waaronder meerdere verkrachtingen en geweldsincidenten.

Voor het proces zijn zeven weken ingeruimd, tot 19 maart. Op de eerste dag is er veel media-aandacht voor het proces. Volgens het Noorse persbureau NTB zijn er bijna tweehonderd journalisten naar Oslo gekomen om de zaak te volgen.

Høiby wachtte zijn proces in vrijheid af, maar werd zondag gearresteerd voor een nieuw vergrijp dat afgelopen weekend zou hebben plaatsgevonden. Hij wordt verdacht van onder meer mishandeling en overtreding van een contactverbod.

In Noorwegen zijn verdachten in strafzaken beschermd tegen fotograferen, tenzij ze daar toestemming voor geven. Høiby geeft geen toestemming om gefotografeerd te worden, en daarom zullen er gedurende het proces geen foto’s van hem verschijnen.