Marius Borg Høiby getuigt donderdag weer in verkrachtingszaak

Marius Borg Høiby zal donderdag in de rechtbank in Oslo verklaren over de vermeende verkrachting in een hotel in november 2024. Volgens Noorse media gaf de zoon van kroonprinses Mette-Marit woensdag aan dat hij “liever morgenochtend uitleg geeft”. De rechter stemde daarmee in.

Woensdag kwam de vierde vrouw die Høiby beschuldigt van verkrachting aan het woord. De vrouw ontmoette Høiby op een feestje in Oslo en had aanvankelijk vrijwillige seks met hem in haar hotelkamer. Toen ze in slaap was gevallen, zou Høiby meermaals zijn vingers bij haar naar binnen hebben gebracht. De politie trof in totaal 27 video’s en vier foto’s van die nacht aan.

Met de verklaring van het vermeende slachtoffer kwam de tiende zittingsdag ten einde. Donderdag krijgt Høiby de gelegenheid om inhoudelijk te reageren. Hij kwam al eerder aan het woord over de andere drie verkrachtingsaanklachten.