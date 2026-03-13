Marius Borg Høiby: heel Noorwegen haat mij

Marius Borg Høiby zei vrijdag bij de behandeling van de rechtszaak tegen hem dat hij veel onder de zaak heeft geleden. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit omschreef zichzelf onder meer als “haatobject” van heel Noorwegen.

“Ik ben niet meer Marius. Ik ben een monster”, zei Høiby volgens aanwezige Noorse media in de rechtszaal. Hij stelde ook dat hij zich niet herkende in wat er over hem werd geschreven. “Elke dag in de krant staan, het hele jaar door. Dat doet iets met je.” Het gebrek aan privacy viel hem ook zwaar. “Mijn hele leven is publiek domein. Berichten, gesprekken met mijn familie. Dingen die privé zijn, zijn in de media.”

De 29-jarige Høiby, die meerdere keren in tranen uitbrak, zei ook dat hij “98 procent” van zijn sociale netwerk kwijt is. “De mensen die ik nog wel heb, willen niet met me gezien worden”, zei Høiby.

De rechtszaak tegen Høiby ging begin februari van start en gaat volgende week nog verder. De stiefzoon van kroonprins Haakon wordt verdacht van tientallen strafbare feiten, waaronder verkrachtingen en mishandeling. In de laatste week van het proces staan de slotpleidooien gepland.