Marius Borg Høiby: ik ben al mijn vrienden kwijtgeraakt

Marius Borg Høiby zegt dat de enorme media-aandacht, veroorzaakt door de beschuldigingen aan zijn adres, ervoor heeft gezorgd dat veel mensen uit zijn omgeving afstand van hem hebben genomen. “Ik ben al mijn vrienden kwijtgeraakt. Niemand wilde nog contact met me”, verklaarde de zoon van kroonprinses Mette-Marit donderdag in de rechtbank in Oslo.

“Van degenen die ik als mijn beste vrienden beschouwde, heb ik nu met 95 procent geen contact meer”, aldus Høiby op de vijftiende zittingsdag van het proces. Ook zei hij maandenlang alleen in Skaugum, de woning van Haakon en Mette-Marit, te hebben gezeten, “zonder ook maar iets te doen”. Høiby heeft er naar eigen zeggen “geen woorden voor” dat de media schreven dat hij een luxeleven leidde. “Het was de zwaarste periode in mijn leven”, verklaarde hij emotioneel.

Tijdens de zitting van donderdag getuigen diverse vrienden van Nora Haukland, de ex-vriendin van Høiby. Haukland beschuldigt hem van psychisch en fysiek geweld. Woensdag verklaarde Høiby dat hij zijn ex-vriendin “mogelijk” wel eens een klap had gegeven.

Het proces tegen Høiby, die wordt verdacht van tientallen strafbare feiten, ging begin deze maand van start. Eerder kwamen al meerdere vrouwen aan het woord die hem beschuldigen van verkrachting.