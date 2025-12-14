Marius Borg Høiby legt zich neer bij uitspraak over boek

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, gaat niet in beroep tegen de uitspraak dat een boek over hem niet uit de handel hoeft te worden gehaald. Dat zegt zijn advocaat Elias Christensen tegen het Noorse persbureau NTB.

Volgens de raadsman is rekening gehouden met Høiby’s behoefte om zich te concentreren op zijn aankomende strafzaak en het financiële risico als het beroep niet succesvol zou zijn. Høiby had tot maandag de tijd om beroep aan te tekenen.

Vorige maand besliste een rechter in Oslo dat het boek Hvite striper, sorte får (Witte Strepen, Zwarte Schapen) niet verboden wordt. De rechtbank vond het niet aannemelijk dat de eer, reputatie en het privéleven van Høiby dusdanig zijn aangetast dat het boek uit de winkel moet worden gehaald.

Høiby moest van de rechter de proceskosten van uitgeverij Aschehoug van 460.000 kroon (bijna 40.000 euro) en een bedrag van 70.500 kroon (ruim 6000 euro) aan de Noorse Auteursvereniging betalen. In februari begint de behandeling van zijn strafzaak. Høiby wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen.