Marius Borg Høiby moet oogcontact vermijden in rechtbank

De rechtszaak tegen Marius Borg Høiby gaat woensdag verder met de verklaring van een nieuw slachtoffer. Het gaat om een vrouw die door de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit zou zijn mishandeld en met wie hij recent nog een relatie had. Tijdens haar getuigenis moet Høiby op een andere plek dan gebruikelijk zitten, zodat hij haar niet kan aankijken, melden Noorse media.

Høiby heeft sinds hij vorig jaar augustus een contactverbod kreeg opgelegd meermaals het verbod geschonden, tot zelfs enkele dagen voor het begin van de rechtszaak. Dat laatste zorgde ervoor dat hij sindsdien in voorarrest zit.

Tijdens het tot nu toe vijf weken durende proces reageerde Høiby meerdere keren geëmotioneerd wanneer de relatie met de vrouw ter sprake kwam. Zijn advocaten zeggen dat het onduidelijk is wat de huidige relatie tussen de twee is en of Høiby en de vrouw zichzelf nog steeds als geliefden beschouwen. “Het is vrij duidelijk dat er nog steeds gevoelens in het spel zijn, maar welke dat zijn, moet hij zelf uitleggen”, zegt advocaat Petar Sekulic.