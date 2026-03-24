Marius Borg Høiby moet vonnis in cel afwachten

Marius Borg Høiby moet in de cel blijven tot het vonnis van zijn proces wordt uitgesproken. Het Noorse persbureau NTB meldt dat de rechtbank in Oslo het beroep van de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit tegen een eerdere beslissing heeft verworpen.

De rechtbank in Oslo is van mening dat er een risico op nieuwe strafbare feiten bestaat. Dit zou betrekking hebben op de vrouw die in Noorse media de Frogner-vrouw wordt genoemd. Zij is een van de zes vermeende slachtoffers in de strafzaak tegen Høiby.

De 29-jarige Høiby werd op 2 februari in voorlopige hechtenis genomen, een dag voordat de zeven weken durende rechtszaak tegen hem begon. Op 7 maart verzocht hij om vrijlating, maar de rechtbank in Oslo wees het verzoek af.

Høiby wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder het verkrachten van vier vrouwen in hun slaap en het mishandelen van twee van zijn exen. Een vonnis wordt begin juni verwacht.