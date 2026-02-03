Marius Borg Høiby nerveus bij start rechtszaak

Marius Borg Høiby maakt in de eerste uren van zijn proces een nerveuze indruk. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit antwoordde volgens Noorse media steeds met zachte of haperende stem toen de aanklachten waarvoor hij terechtstaat werden opgesomd. Hij ontkende de ernstigste aanklachten van verkrachting, bedreiging en mishandeling.

De 29-jarige Høiby draagt een bruine trui over een wit overhemd en een bril. Toen hem werd gevraagd wat voor werk hij doet, antwoordde hij: ‘niets’. Officier van justitie Sturla Henriksbø herinnerde de rechters eraan dat Høiby moet worden berecht als elke andere persoon die voor de rechter moet verschijnen. “Hij mag niet strenger of milder worden behandeld vanwege zijn familiebanden. En dat geldt zowel voor de schuldvraag als voor de strafmaat”, zei hij tijdens de openingsverklaring.

Henriksbø ging daarna punt voor punt door de aanklachten. Sommige feiten zouden hebben plaatsgevonden tijdens afterparty’s en na feesten. Het oudste geval, uit 2018, vond volgens de aanklacht plaats in de woning van het kroonprinselijk paar op Skaugum. Met de vrouwen die hij zou hebben verkracht, zou Høiby eerst vrijwillige seks hebben gehad. Daarna heeft hij ze volgens de aanklager misbruikt terwijl ze sliepen of niet in staat waren zich te verzetten. Høiby zou ook verschillende foto’s hebben gemaakt.

Volgens het Noorse persbureau NTB nam de nervositeit van Høiby niet af na de eerste uren. Na een pauze in de ochtend leek hij juist nog meer aangedaan en trilde hij zichtbaar.

Høiby wordt beschuldigd van 38 strafbare feiten. Hij bekende schuld voor achttien feiten en gedeeltelijke schuld in vijf punten van de aanklacht.