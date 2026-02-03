Marius Borg Høiby ontkent zwaarste aanklachten tegen hem

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, heeft de beschuldigingen van verkrachting tegen hem ontkend. De 29-jarige Høiby bekende wel schuldig te zijn aan geweld en bedreigingen.

Høiby wordt onder meer beschuldigd van vier gevallen van verkrachting. Die ontkende hij allemaal bij het begin van de rechtszaak, die dinsdag begon in Oslo. Hij zou ook vrouwen zonder hun medeweten of toestemming hebben gefilmd. Ook dat ontkende hij, volgens omroep NRK. Voor het begin van de zaak had Høiby al schuld bekend aan bepaalde aanklachten, zoals bedreigingen en verkeersovertredingen.

De zoon van Mette-Marit wordt beschuldigd van 38 strafbare feiten. Voor het proces zijn zeven weken ingeruimd.