Marius Borg Høiby overweegt hoger beroep in zaak over boek

De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, Marius Borg Høiby, overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter dat een boek over hem niet uit de handel hoeft te worden gehaald.

“We waren voorbereid op dit mogelijke resultaat, maar we zijn het niet eens met de beoordeling van de rechtbank”, zegt Høiby’s advocaat Elias Christensen tegen het Noorse persbureau NTB. “We gaan de uitspraak grondig bestuderen en overwegen om in hoger beroep te gaan.”

Eerder vrijdag werd duidelijk dat het boek Hvite striper, sorte får (Witte Strepen, Zwarte Schapen) niet verboden wordt. De rechtbank in Oslo vond het niet aannemelijk dat de eer, reputatie en het privéleven van Høiby dusdanig zijn aangetast dat het boek uit de winkel moet worden gehaald.