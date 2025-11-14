Marius Borg Høiby verliest rechtszaak, boek blijft in winkels

Een poging van Marius Borg Høiby om het boek Hvite striper, sorte får (Witte Strepen, Zwarte Schapen) uit de handel te halen is mislukt. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit was naar de rechter gestapt om het boek te laten verbieden, maar de rechtbank in Oslo gaat daar niet in mee.

Volgens het Noorse TV2 staat in de uitspraak dat “het niet aannemelijk is gemaakt dat zijn eer, reputatie en privéleven onterecht zo zijn aangetast dat er een verbod kan worden opgelegd om de distributie van het boek te stoppen”. Høiby moet van de rechter de proceskosten van uitgeverij Aschehoug van 460.000 Noorse kroon (bijna 40.000 euro) en een bedrag van 70.500 kroon (ruim 6000 euro) aan de Noorse Auteursvereniging betalen.

De 28-jarige Høiby beweerde dat Hvite striper, sorte får meerdere onwaarheden en lasterlijke uitspraken over hem bevat. Tijdens de behandeling van de zaak stelden zijn advocaten dat het boek bijdraagt aan het voortijdig veroordelen van Høiby voordat zijn rechtszaak begint. Ook wekt het boek volgens hen de indruk dat de zoon van de kroonprinses “schuldig is aan veel meer dingen” dan waarvoor hij is aangeklaagd.

Opschudding

Aschehoug vindt dat het boek ruim binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting valt. Hvite striper, sorte får beschrijft onder meer Høiby’s sociale kring, vermeende contacten met drugscriminelen en cocaïnegebruik. Het boek ligt sinds eind vorige maand in de Noorse winkels en zorgde in eigen land voor enige opschudding.

Deze week verscheen een tweede boek over Høiby. Dat gaat meer over het proces dat hem in februari staat te wachten. Høiby wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen.