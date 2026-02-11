Marius Borg Høiby vermoeid naar zesde procesdag

Marius Borg Høiby vindt het zwaar om in voorarrest te zitten. “Hij is vermoeid”, zei zijn advocaat Petar Sekulic voorafgaand aan de zesde dag van zijn proces.

“We zullen zien hoe het gaat, en we hopen dat hij in staat is zijn verhaal te doen zoals hij eerder heeft gedaan”, vervolgde Sekulic volgens Noorse media bij aankomst bij de rechtbank in Oslo.

De zitting van dinsdag werd vroegtijdig afgebroken toen Høiby aangaf dat hij te vermoeid was om door te gaan. De zoon van kroonprinses Mette-Marit zit sinds begin februari vast. Hij werd toen opnieuw opgepakt op verdenking van onder meer mishandeling en overtreding van een contactverbod.

Dinsdag antwoordde Høiby voor het eerst op vragen over een vermeende verkrachting op de eilandengroep Lofoten.