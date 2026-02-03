Marius Borg Høiby vond eerste procesdag ‘erg zwaar’

De eerste procesdag in de zaak rond Marius Borg Høiby was “erg zwaar” voor hem. Dat zeiden zijn advocaten Ellen Holager Andenæs en Petar Sekulic bij het verlaten van de rechtszaal tegen Noorse media.

“Het was erg zwaar”, antwoordde Sekulic op de vraag hoe de eerste dag voor hun cliënt is verlopen. “Vanwege de ernst van de zaak, maar ook door de enorme media-aandacht die hem heeft beïnvloed. Tegelijkertijd zijn er ernstige beschuldigingen tegen hem geuit, die hij als volstrekt onjuist beschouwt.” Sekulic benadrukt dat dit vooral geldt voor de verkrachtingsaantijgingen.

Andenæs zei dat het “zeer moeilijk” voor Høiby was. “Hij is duidelijk aangedaan. Er valt niet veel meer over te zeggen.” De advocaat stipte aan dat het niet gunstig voor hem is dat hij zondag weer werd opgepakt en momenteel in voorlopige hechtenis zit.

Bang

Woensdag gaat de zaak verder met de verklaring van het vermeende slachtoffer, dat dinsdag ook aan het woord kwam. Høiby zou haar in 2018 zonder geslachtsgemeenschap hebben verkracht in de residentie van het kroonprinselijk paar. Dat gebeurde tijdens een afterparty na een avondje uit.

Naar verwachting legt Høiby in de middag zijn eerste verklaring af. “Hij weet wat hem te wachten staat”, zei Andenæs verwijzend naar de vele politieverhoren die hij al heeft ondergaan. “Of hij zich erop verheugt? Absoluut niet”, vulde Sekulic aan. “Hij is erg bang voor de hele situatie.”