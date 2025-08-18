Marius Borg Høiby wil volgens advocaat ‘meewerken’

Marius Borg Høiby is van plan om “mee te werken” door een verklaring af te leggen in de zaak tegen hem. Dat zei Petar Sekulic, een van de twee advocaten van Høiby, tegen de Noorse omroep NRK.

“Het is een zeer ernstige aanklacht. Dat vindt hij zelf ook. Hij wil nu, net als eerder, meewerken door zijn verklaring af te leggen om de zaak zo goed mogelijk te belichten”, aldus Sekulic. Ellen Holager Andenæs, de andere advocaat van Høiby, zegt dat hij schuld bekent voor feiten die hij eerder heeft toegegeven. Het gaat dan om geweld tegen een voormalige partner en het vernielen van voorwerpen in de woning van de vrouw. “Maar verder ontkent hij min of meer alle feiten”, aldus Andenæs.

Maandag maakte het Openbaar Ministerie in Noorwegen bekend dat Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, wordt aangeklaagd voor 32 misdrijven, waaronder vier verkrachtingen. De zaak tegen hem gaat naar verwachting in januari van start. Hij kan een gevangenisstraf van tien jaar krijgen.