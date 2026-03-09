Marius Borg Høiby wil worden vrijgelaten uit gevangenis

Marius Borg Høiby heeft verzocht om te worden vrijgelaten uit de gevangenis. Zijn advocaat Ellen Holager Andenæs zegt tegen de Noorse krant Aftenposten dat er een vrijlatingsverzoek is ingediend. Høiby werd begin februari gearresteerd, vlak voor het begin van het proces tegen hem.

De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit werd toen in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van mishandeling en het schenden van een contactverbod. Høiby staat momenteel terecht voor tientallen strafbare feiten, waaronder verkrachtingen. Hij bekende schuld aan een aantal aanklachten, maar ontkende andere beschuldigingen.

Eind februari werd nog bekend dat Høiby langer in hechtenis zou blijven. Ook werd het contactverbod verlengd tegen een slachtoffer, in de media aangeduid als de Frogner-vrouw.