Marius Borg Høiby wordt niet vrijgelaten

Marius Borg Høiby komt nog niet op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank van Oslo besloten. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit had maandag een vrijlatingsverzoek ingediend.

Noorse media schrijven dat het voldoende gerechtvaardigd is om Høiby vast te houden. De rechtbank wijst op de ernst van de zaak en de grote kans op herhaling, staat in de dinsdagmiddag gepubliceerde uitspraak.

De 29-jarige Høiby zit al sinds begin februari vast. Hij werd vlak voor het begin van de rechtszaak tegen hem opgepakt op verdenking van mishandeling, dreigen met een mes en het schenden van een contactverbod.

Høiby staat momenteel nog terecht voor tientallen strafbare feiten. Hij wordt beschuldigd van verkrachtingen en mishandelingen van zijn ex-partners. De zaak duurt nog tot en met 19 maart. Volgens Noorse media kan de hechtenis van Høiby nog meerdere maanden voortduren. Persbureau NTB schrijft dat een beklaagde kan worden vastgehouden tot er een vonnis is. Het is niet bekend wanneer de uitspraak komt, maar de verwachting is dat het enkele maanden kan duren.