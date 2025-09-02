Mark Rutte op bezoek bij groothertog Henri

Groothertog Henri heeft dinsdag bezoek gehad van NAVO-topman Mark Rutte. De oud-premier ontmoette het Luxemburgse staatshoofd op het groothertogelijk paleis in Luxemburg.

Het is de eerste keer dat Rutte bij Henri langsgaat in zijn nieuwe functie als NAVO-topman, die hij sinds oktober bekleedt. Hij kent echter de weg in het paleis: als minister-president had hij al eerder audiënties met de groothertog. De laatste keer was vorig jaar juni. Ook bij diverse andere gelegenheden trof hij Henri door de jaren heen.

Het bezoek aan de groothertog maakt deel uit van een werkbezoek van Rutte aan Luxemburg.