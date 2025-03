Mark Rutte per auto naar koning in Paleis Huis ten Bosch

Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, bezocht vrijdagmiddag per auto koning Willem-Alexander op Paleis Huis ten Bosch. In het verleden, toen Rutte nog minister-president van Nederland was, kwam hij vaak op de fiets naar ontmoetingen met de koning.

Willem-Alexander en Rutte spraken over het trans-Atlantische bondgenootschap en internationale samenwerking. De koning en de NAVO-topman bespraken ook de oorlog in Oekraïne en de noodzaak om binnen Europa meer te investeren in defensie.

Het was de eerste keer dat Rutte de koning ontmoette op Paleis Huis ten Bosch sinds hij afscheid nam als premier in de zomer van 2024.