Marokkaanse hof viert verjaardag prinses Lalla Meryem (61)

Het Marokkaanse hof staat zaterdag stil bij de 61e verjaardag van Prinses Lalla Meryem, meldt staatspersbureau MAP. Lalla Meryem is de een jaar oudere zus van koning Mohammed VI en het eerste kind van de in 1999 overleden koning Hassan II.

De verwachting is dat haar verjaardag ook nog elders in het land wordt meegevierd. De verjaardag van Mohammed VI daarentegen, die afgelopen maandag samenviel met de nationale Dag van de Jeugd, werd om onbekende reden in besloten kring gevierd.

Lalla Meryem staat in het land bekend om haar welzijnswerk, waarmee ze zich de laatste jaren met name inzet voor vrouwen en kinderen. Verder is ze onder andere ook voorzitter van de stichting voor Marokkanen in het buitenland.