Marokkaanse koning bedroefd om overlijden komiek Tounsi

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft maandagmiddag gereageerd op het overlijden van de komiek Abderrahim Tounsi, meldt staatspersbureau MAP. Tounsi, bekend van zijn personage Abderraouf in de gelijknamige televisieserie, overleed in de nacht van zondag op maandag op 86-jarige leeftijd.

De monarch zegt met droefheid kennis te hebben genomen van het overlijden van Tounsi, condoleert de nabestaanden en onderstreept de enorme staat van dienst van de cabaretier.

Tounsi begon zijn loopbaan in de jaren zestig en gold sindsdien als een van de grootste namen in het Marokkaanse theater. Ook was hij bekend van verscheidene televisieproducties. De acteur en theatermaker kampte al sinds 2013 met gezondheidsklachten en kondigde daarom niet veel later zijn pensioen aan.