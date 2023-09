Marokkaanse koning bezoekt aardbevingsslachtoffers in ziekenhuis

De Marokkaanse koning Mohammed heeft in een ziekenhuis in Marrakech een bezoek gebracht aan slachtoffers van de verwoestende aardbeving van vrijdag. De koning heeft ook bloed gedoneerd voor de gewonden, schrijft het Marokkaanse persbureau MAP.

Mohammed bezocht het universitaire ziekenhuis in Marrakech dat naar hemzelf vernoemd is. In de regio zouden meer dan 2000 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bijna vijfhonderd van hen waren ernstig gewond. 248 mensen liggen nog in het ziekenhuis, zo meldde MAP.

De 60-jarige koning was zelf niet in Marokko toen de aardbeving gebeurde. Volgens Franse media was hij in zijn woning in Parijs. Zaterdag kwam hij terug naar Rabat. Toen kondigde hij drie dagen van nationale rouw aan. Een dag later gaf Mohammed de opdracht om in alle Marokkaanse moskeeën te bidden voor de slachtoffers.