De Marokkaanse koning Mohammed VI is geopereerd aan zijn linkerschouder. Volgens persbureau Reuters verliep de operatie goed. Mohammed liep de blessure op tijdens het sporten, meldden Marokkaanse media.

Het medische team van de koning adviseert 45 dagen rust zodat zijn schouder kan helen. Dit is niet de eerste keer dat Mohammed VI gezondheidsproblemen heeft. In 2018 en 2020 onderging hij hartoperaties, en in 2019 kreeg hij een longinfectie en corona.