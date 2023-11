Marokkaanse koning herhaalt steun voor Palestijnse kwestie

De Marokkaanse koning Mohammed heeft in een boodschap aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas benadrukt dat zijn land de Palestijnen blijft steunen als het gaat om het verkrijgen van een eigen, onafhankelijke staat. Dat deed de 60-jarige vorst tijdens het feliciteren van Abbas met hun onafhankelijkheidsdag, meldt staatspersbureau MAP. Exact 35 jaar geleden verklaarde Yasser Arafat, de toenmalige leider van bevrijdingsorganisatie PLO, in de Algerijnse hoofdstad Algiers de oprichting van de staat Palestina.

In zijn boodschap haalde de koning “de broederlijke banden” aan en herhaalde hij het standpunt van zijn land inzake een tweestatenoplossing. Volgens Mohammed is er “geen alternatief voor echte vrede in de regio”, anders dan “wanneer de legitieme rechten van de Palestijnen worden gegarandeerd” middels die tweestatenoplossing. Als voorwaarde voor een Palestijnse staat noemde hij de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog van 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Tijdens een bijeenkomst van de Arabische Liga van afgelopen zaterdag spraken verschillende Arabische en islamitische landen, waaronder Marokko, zich uit over de aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook. Naast het veroordelen van de “agressie, oorlogsmisdaden en barbaarse en onmenselijke slachtpartijen”, riepen de landen vanuit de Saudische hoofdstad Riyad ook op tot een staakt-het-vuren.

Volgens Palestijnse autoriteiten zijn tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook inmiddels 11.320 Palestijnen gedood door aanvallen van het Israëlische leger. Onder hen zouden 4650 kinderen zijn, verder raakten ruim 29.000 mensen gewond. Op de bezette Westelijke Jordaanoever kwamen sinds 7 oktober bijna 200 Palestijnen om.