Marokkaanse koning roept op geen schapen te slachten om droogte

De Marokkaanse koning Mohammed heeft opgeroepen om dit jaar geen schapen te slachten tijdens Eid al-Adha, ook bekend als het Offerfeest. De koning deed dat vanwege de droogte waarmee het land al jarenlang kampt, waardoor de veestapel flink is gekrompen.

“Ons land wordt geconfronteerd met klimatologische en economische uitdagingen die hebben geresulteerd in een substantiële afname van de veestapel”, zei koning Mohammed in een toespraak. Met Eid al-Adha wordt herdacht dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren. Daarbij worden geiten of schapen geslacht. Maar volgens de koning zou dat dit jaar niet verstandig zijn. Hij zei dat het uitvoeren van het ritueel “aanzienlijke schade” zal toebrengen aan “grote delen van ons volk, vooral degenen met een beperkt inkomen”.

Marokko kampt al jaren met droogte. Volgens het ministerie van Landbouw is er dit jaar 53 procent minder regen gevallen dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Door de opeenvolgende droogtes is er minder voedsel voor vee en daardoor is de veestapel sterk gekrompen. Dat heeft geleid tot een sterke stijging van de vleesprijzen.