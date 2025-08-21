Märtha Louise blij dat haar man nu in Noorwegen woont

De Noorse prinses Märtha Louise is blij dat haar Amerikaanse echtgenoot Durek Verrett nu permanent in Noorwegen woont. Dat zei de prinses tegen het Deense blad Billed Bladet, dat haar sprak tijdens een mode-evenent in Kopenhagen.

De prinses trouwde bijna een jaar geleden met haar geliefde. “Na de bruiloft is het gewoon een heel fijn jaar geweest. Ik vind het geweldig dat hij in Noorwegen is, hij is naar Noorwegen verhuisd. Hij is hier 24/7 en ik vind het gewoon geweldig”, aldus Märtha Louise. “We zitten in een heel goede periode. Ik ben zo blij dat hij dicht bij me is”, zegt de prinses.

De 53-jarige prinses vertelt verder over de moeilijke tijd die ze heeft gehad. Ari Behn, de ex-man van Märtha Louise en de vader van haar drie kinderen, maakte in 2019 een einde aan zijn leven. “Alleenstaande moeder zijn is behoorlijk uitdagend. Met drie kinderen die een heel moeilijke tijd hebben doorgemaakt, zowel mentaal als fysiek, met verdriet en het verlies van hun vader. Het is een zware rit geweest”, vertelt ze. “We zijn nu echt op een goede plek uitgekomen. Het is echt fijn om iemand bij me te hebben die me steunt als ik dat nodig heb.”