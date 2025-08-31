Märtha Louise blij met ‘geweldige echtgenoot’

De Noorse prinses Märtha Louise en haar echtgenoot Durek Verrett vieren zondag hun eerste huwelijksjubileum. De dochter van koning Harald en koningin Sonja zegt op Instagram “blij” te zijn dat ze al een jaar getrouwd is “met deze geweldige man”.

“Durek laat me elke dag zien hoe ik een beter en authentieker mens kan zijn”, schrijft Märtha Louise bij een reeks foto’s van vorig jaar. “We hadden een ongelooflijke avond met onze fantastische bruiloftsgasten die uit alle uithoeken van de wereld waren gekomen om met ons te vieren. Dank aan ieder dat jullie het vieren van onze liefde zo bijzonder en geweldig maakten.”

Voor Märtha Louise is het haar tweede huwelijk. Ze was eerder getrouwd met Ari Behn, van wie ze in 2017 scheidde.