Märtha Louise en dochter op ziekenbezoek bij Harald

Koning Harald van Noorwegen heeft ziekenbezoek gehad van prinses Märtha Louise. Zijn oudste dochter kwam hem volgens de Noorse krant VG vrijdagmiddag opzoeken. Ook Märtha Louises dochter Maud was meegegaan.

De 85-jarige Harald ligt sinds donderdag in Rikshospitalet in Oslo waar hij wordt behandeld aan een infectie. Hij moet naar verwachting nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Volgens het paleis is zijn toestand stabiel.

De 19-jarige Maud is het oudste kind van Märtha Louise en haar ex-man Ari Behn en ook het oudste kleinkind van koning Harald en koningin Sonja.