Märtha Louise en Durek beloven ‘waarheid’ in Netflix-documentaire

De aankomende Netflix-documentaire over prinses Märtha Louise van Noorwegen en haar man Durek Verrett gaat niet alleen over hun liefdesverhaal. “Het is een verhaal over onze moed, onze waarheid en onze keuze om in het licht te leven, zelfs wanneer de wereld ons probeert de duisternis in te trekken”, kondigt het echtpaar, enkele uren nadat de eerste beelden online kwamen, aan op Instagram.

“Onze reis is rauw, prachtig en transformerend geweest”, gaan Märtha Louise en Durek verder. “Het is een verhaal over ons gezin, onze veerkracht en het eren van de geest boven angst. Wij hopen dat je, wanneer je kijkt, meer ziet dan alleen ons. Dat je jezelf ziet, je kracht en je recht om vrijmoedig lief te hebben en authentiek te leven.”

Het koppel wil de documentaire opdragen aan iedereen “die ooit te horen heeft gekregen dat ze te veel zijn, te anders of te onmogelijk. Je bent niet te veel. Je bent precies goed zoals je bent. Dit is onze waarheid. Dit is ons hart. Dit is wat wij te bieden hebben.”

De documentaire Rebel Royals: An Unlikely Love Story verschijnt op 16 september.