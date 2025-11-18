Märtha Louise feliciteert echtgenoot dag te laat

De Noorse prinses Märtha Louise heeft dinsdag haar echtgenoot Durek Verrett gefeliciteerd met zijn verjaardag, hoewel de Amerikaan eigenlijk maandag jarig was. “Ja, ik ben een dag te laat… maar je verdient het om elke dag gevierd te worden”, schreef de prinses in een bericht op Instagram.

“Ik hou van de manier waarop je van de kinderen en mij houdt; volledig, openlijk en met zoveel diepgang”, vervolgt Märtha Louise. “Bedankt dat je er altijd voor me bent, dat je onvergetelijke herinneringen creëert en de meest ongelooflijke reizen plant.” Ze zegt er ook naar uit te kijken nog veel jaren met haar man door te brengen.

Märtha Louise en Verrett, zelfbenoemd sjamaan, trouwden op 31 augustus 2024. Eerder dit jaar verscheen een Netflix-documentaire over het paar.