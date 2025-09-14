Märtha Louise naar Turkse Rivièra voor viering trouwdag

Märtha Louise en haar echtgenoot Durek Verrett hebben aan de Turkse Rivièra gevierd dat ze een jaar getrouwd zijn. De Noorse prinses deelt op Instagram een reeks foto’s van een boottocht bij zonsondergang.

“Wat een geschenk is het om het leven met jou te delen”, schrijft de dochter van koning Harald en koningin Sonja. “En wat een geweldige man ben je om me mee te nemen naar het land van jouw hart, Turkije, en naar de adembenemende oase van Ahãma.” De prinses genoot onder meer van “de rust van de ochtenden” en “de krachtige spirituele oefeningen”, deelt ze. “Ik koesterde elke seconde met jou aan mijn zijde.”

Märtha Louise en Verrett, zelfbenoemd sjamaan, trouwden op 31 augustus 2024. Vlak na hun huwelijk ging het tweetal ook al op reis naar Turkije. De Amerikaan Verrett deelde toen op Instagram dat hij een deel van zijn jeugd in Bodrum had doorgebracht.