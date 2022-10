Märtha Louise staat stil bij 50e geboortedag Ari Behn

De Noorse prinses Märtha Louise heeft op Instagram stilgestaan bij wat de vijftigste verjaardag van haar ex-man Ari Behn had moeten zijn. Behn pleegde op eerste kerstdag 2019 op 47-jarige leeftijd zelfmoord.

“Vandaag hebben we je gevierd”, schrijft de dochter van koning Harald en koningin Sonja bij een serie foto’s van Ari. “Je zou vandaag 50 jaar zijn geworden. We hadden muffins op bed gebracht terwijl we ’s ochtends een verjaardagsliedje zongen. Later zouden we op je hebben geproost, speeches voor je hebben gehouden, gelachen en gedanst terwijl we praatten over serieuze dingen, filosofische dingen, grappige dingen en alles daartussenin.”

Dat kan allemaal echter niet meer met Ari erbij, erkent Märtha Louise, maar “desalniettemin hebben we je muffins op het graf gegeven en een verjaardagsliedje zo hard voor je gezongen dat je het ver voorbij de Parelpoort moet hebben gehoord”, schrijft de prinses. “Ik wilde even zeggen dat we aan je denken en dat je heel trots op onze kinderen zou zijn geweest, zoals je was toen je ze omhelsde zoals alleen jij dat zou kunnen.”