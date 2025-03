Märtha Louise toost op ‘onweerstaanbare kracht van vrouwen’

De Noorse prinses Märtha Louise brengt zaterdag, op Internationale Vrouwendag, een toost uit “op de onweerstaanbare kracht van vrouwen”. Dat schrijft Märtha Louise in een bericht op Instagram.

“Van de pioniers uit het verleden tot de onverschrokken vernieuwers van vandaag, vrouwen hebben niet alleen barrières doorbroken, maar ook wegen vrijgemaakt met onverzettelijke kracht”, aldus de prinses. Bij het bericht deelt ze een foto van zichzelf waarop ze haar vuist balt en spierbal laat zien.

“Laten we nooit rusten of onze rechten als vanzelfsprekend beschouwen, maar blijven opkomen voor onszelf, in actie komen en durven een plek aan tafel te eisen”, schrijft Märtha Louise. “Blijf stralen, wereldverbeteraars.”