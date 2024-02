Märtha Louise ziet ‘grotere geheel’ dankzij verloofde Durek

Prinses Märtha Louise heeft op Valentijnsdag een eerbetoon geplaatst aan haar verloofde Durek Verrett. De dochter van koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen schrijft dat ze dankzij hem “het grotere geheel” ziet.

“Het is Valentijnsdag en dan horen we de liefde te eren, maar door jou te ontmoeten, zijn al mijn dagen vol liefde”, schrijft Märtha Louise bij een foto van hen samen. “Ik heb zoveel geluk dat ik jou in mijn leven heb en dat ik het grotere geheel zie.”

De 52-jarige prinses wordt “een beter mens” van haar verloofde en hij van haar, zo schrijft ze. “Ik hou van je met heel mijn hart en meer. Ik ben zo blij dat jij jezelf bent. Hou van je lieverd”, besluit ze.

Märtha Louise en de 49-jarige sjamaan zijn sinds 2019 samen. Hun bruiloft staat gepland op 31 augustus in het dorpje Geiranger, in de Noorse provincie Møre og Romsdal.