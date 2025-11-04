Martijn Krabbé uitgenodigd voor uitblinkerslunch met koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag geluncht met een selectie Nederlanders die zich hebben onderscheiden door hun bijzondere prestaties. Onder de aanwezigen waren Jeroen en Martijn Krabbé.

De lunch met 27 zogenoemde uitblinkers vond traditiegetrouw plaats op Paleis Noordeinde. Naast Jeroen en Martijn Krabbé waren ook Zilveren Nipkowschijfwinnaar Nicolaas Veul, wereldkampioen Femke Bol, acteur Daniel Kolf, Schoonmaker van het Jaar Jolanda Reedijk, Docent van het Jaar Dr. Miriam Blaauboer, NOS-journalist Daisy Mohr en Max Velthuijsprijswinnaar Annemarie van Haeringen aanwezig.

Willem-Alexander en Máxima organiseren een paar keer per jaar de uitblinkerslunch. Het paar wil hiermee hun erkenning en waardering uitspreken voor de mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.