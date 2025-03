Mary denkt aan ‘de vele vrouwen’ die belangrijk zijn geweest

De Deense koningin Mary staat zaterdag, op Internationale Vrouwendag, stil bij “de vele vrouwen die belangrijk zijn geweest in mijn leven” en bij de vrouw in het algemeen. Dat schrijft de koningin in een persoonlijk bericht op Instagram.

“In een tijd van verandering en uitdagingen is het extra zinvol om de behaalde overwinningen te herdenken en vast te houden aan de dromen die er nog liggen”, schrijft Mary aan haar volgers.

De vrouw van koning Frederik wil haar volgers ook iets meegeven. “Het allerbelangrijkste is misschien wel: herinner jezelf en elkaar eraan dat we allemaal die vrouw (of man) kunnen zijn die andere vrouwen ondersteunt.”