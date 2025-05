Mary ‘diep geraakt’ door berichten van kinderen uit opvanghuizen

De Deense koningin Mary ontvangt via haar stichting The Mary Foundation vaak ansichtkaarten van kinderen die met een ouder in een opvanghuis verblijven. “Ik word elke keer diep geraakt als ik hun berichten lees”, schrijft de vrouw van koning Frederik in een bericht op sociale media.

“De kinderen bevinden zich in een zeer moeilijke situatie, maar toch kan ik hoop bespeuren in wat ze schrijven”, aldus Mary. “Het doet me veel plezier om zulke mooie kaarten te ontvangen.” Met The Mary Foundation bestrijdt de koningin sociaal isolement.

De stichting van Mary doneert ook rugzakken met spullen aan opvanghuizen waar kinderen verblijven. “We weten dat we daarmee de problemen niet oplossen, maar we weten ook dat ze kunnen bijdragen aan het creëren van veiligheid en hoop in een zware tijd, en dat de medewerkers van het opvanghuis de rugzak kunnen gebruiken om een vertrouwensrelatie met de kinderen op te bouwen.