Mary en Filip zien piramiden na opening Egyptisch museum

Verschillende royals hebben hun bezoek aan Egypte aangegrepen om de piramiden van Gizeh van dichtbij te bekijken. Zowel koning Filip van België als koningin Mary van Denemarken ging er zondag, een dag nadat ze aanwezig waren bij de opening van het Grand Egyptian Museum, naartoe.

Mary was al vroeg op pad: volgens het Deense hof was de koningin er rond zonsopgang en mocht ze de piramide van Cheops ook betreden. Daarna kreeg ze een rondleiding door het nieuwe museum, waar onder meer het gouden dodenmasker van Toetanchamon te bezichtigen is.

Ook Filip ging een dag na de opening door het museum, dat gemaakt is door een Belgisch bouwbedrijf. Het paleis deelt zondag foto’s van de koning naast het masker van Toetanchamon. Ook poseerde hij voor de piramiden en bezocht de koning de necropolis van Saqqara.