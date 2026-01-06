Mary en Frederik pakken uit met nieuwjaarsrecepties

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken beleggen deze week meerdere nieuwjaarsbijeenkomsten. Op maandagochtend ontvingen zij op Paleis Amelienborg in Kopenhagen een aantal hoge rechters en de Koninklijke Garde. Daarna volgde een sessie waarbij het koningspaar burgemeesters en hooggeplaatste lokale politici ontving.

In de middag volgde een bijeenkomst in Christiansborg, in het centrum van Kopenhagen. Hier begroetten zij vertegenwoordigers van het diplomatieke corps en wensten hen gelukkig nieuwjaar.

Dinsdag is de beurt aan de officieren van de Deense strijdkrachten en vertegenwoordigers van grote Deense organisaties en stichtingen. Dat meldt het Deense koningshuis op Instagram. Door het winterweer was Christiansborg beide dagen sfeervol in sneeuw gehuld.

De koninklijke nieuwjaarsbegroetingen nemen in Denemarken al sinds de Eerste Wereldoorlog meerdere dagen in beslag.