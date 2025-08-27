Mary en Frederik ruilen vol ornaat in voor informele kleding

Koning Frederik en koningin Mary zijn woensdag tijdens hun zomercruise informeler gekleed dan dinsdag, toen zij in vol ornaat Hanstholm bezochten. Het Deense Billed Bladet verwondert zich over de kledingkeuze van het stel.

Bij aankomst in de haven van Østerby droeg Mary woensdagochtend platte schoenen, in plaats van de hakken die ze vaker draagt. De koningin droeg verder onder meer een lange rok, een oranje jasje en ze had een hoed op. Ook de koning was volgens het Deense blad informeler gekleed met een pantalon, overhemd en jasje. De reden hiervoor is volgens Billed Bladet de manier van aankomst in de haven. “Dinsdag kon het koninklijke schip Dannebrog helemaal tot aan de haven varen, woensdag moesten ze een stukje uit de kust voor anker gaan en vervolgens met een sloep de haven van Østerby binnenvaren.”

Het Deense koningspaar ging na de ontvangst naar een zoutziederij, waar zout wordt gemaakt. Hier kregen ze een speciaal cadeau, namelijk een groot zoutkristal van Læsø-zout. Deze soort staat bekend als unieke en hoogwaardige zoutsoort.

Na het bezoek aan de zoutziederij stapten Mary en Frederik in een speciale bus voor een zogeheten natuursafari. De bus werd bestuurd door voormalig burgemeester Thomas W. Olsen. Bij het betreden van de bus had Mary haar hoed volgens Billed Bladet afgedaan en haar platte schoenen ingewisseld voor stevige Nike-sneakers. Later gaan ze nog naar een museum en wordt er op het koninklijke schip Dannebrog thee gedronken.