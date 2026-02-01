Mary feliciteert Deense handballers met winst Europese titel

De Deense handballers hebben onder toeziend oog van koningin Mary het Europees kampioenschap handbal gewonnen. De Denen wonnen de finale van het EK in eigen land met 34-27 van Duitsland.

De Deense koningin reikte na afloop van de wedstrijd de medailles uit. “Gefeliciteerd met de fantastische gouden medaille op het EK”, schreef Mary op Instagram. De Denen waren al wereldkampioen en olympisch kampioen. “Het is werkelijk een fantastische prestatie”, aldus de koningin.

De finale in Herning was een herhaling van de olympische finale van Parijs in 2024. Toen was Denemarken ook sterker dan Duitsland en won met 39-26.